Vítima de tentativa de homicídio é transferida para Cacoal

Suzana Medeiros, de 18 anos, vítima de tentativa de homicídio foi transferida para o município de Cacoal.

Suzana foi encontrada desfalecida ao lado do companheiro Josias Tandu da Silva, de 20 anos, que morreu no local.

O crime ocorreu na madrugada de domingo, 26, na Avenida 1515, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Uma vizinha que acolhia Suzana quando ela precisava de ajuda, estranhou o fato dela não aparecer no domingo de manhã para tomar café. Com isso, mandou a filha ir até a casa onde moravam Suzana e Josias que eram usuários de drogas, mas ao chegar deparou com a cena macabra. Suzana caída ao lado de Josias, os dois com marcas de pancadas principalmente na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, porém, o rapaz estava morto, mas a moça ainda respirava. Ela foi levada para o pronto-socorro do hospital regional, mas na madrugada de segunda-feira, 27, foi transferida para Cacoal numa Ambulância UTI. O estado de Suzana é gravíssimo.

A vizinha contou à reportagem que Suzana e Josias moravam juntos. O local onde foram atacados era tido como ponto de encontro de usuários de entorpecentes.

Ainda não há informação do que possa ter acontecido ao casal. Apesar das evidências apontarem para espancamento, a polícia não tem nenhuma pista que indique o que realmente aconteceu. Pois no local não foi encontrada nenhuma pista que leve a elucidação do caso em curto espaço de tempo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia