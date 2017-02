Após 120 dias internado, motoqueiro que sofreu acidente no semáforo da Paraná morre em Porto Velho

Cesar Ribeiro sofreu grave acidente automobilístico no dia 22 de novembro de 2016., quando pilotava uma moto Honda Tornado 250, com placas de Ouro Preto do Oeste.

Na ocasião, o motoqueiro trafegava pela Avenida Paraná, sentido BR-364, chovia muito na hora do sinistro. Porém, no cruzamento com a Avenida Juraci Correia Muller, no semáforo havia carros esperando o sinal abrir.

Cesar não conseguiu parar a tempo e acabou batendo na traseira de um automóvel.

No choque, sofreu politraumatismo, sendo socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional em estado gravíssimo. Após alguns dias internado na Unidade de Terapia Intensa (UTI) de Vilhena, foi transferido para o Hospital João Paulo Segundo em Porto. Porém, devido ao estado de saúde houve mais uma transferência para o Hospital de Base, onde morreu no final da tarde de segunda, 27.

A Funerária Vilhena vai trasladar o corpo para Vilhena, onde será velado e sepultado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo/Extra