AVEC e prefeitura irão fazer parceria para capacitar professores municipais

Este mês estiveram reunidos o presidente da Rede Gonzaga de Ensino Superior, José Gonzaga da Silva Neto e a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), onde discutiram sobre o setor educacional da cidade.

No encontro, que aconteceu nas dependências da Faculdade AVEC, o professor José Gonzaga expôs que pretende apoiar o município através do curso de pedagogia. “A educação é algo sagrado, e devemos ter qualidade desde as primeiras séries. Por isso, queremos estabelecer um convênio com a prefeitura de Vilhena para melhor capacitar os professores, e oferecer uma educação melhor às crianças”, assegura Gonzaga.

O convênio visa oferecer qualificação pedagógica aos professores municipais através de cursos oferecidos pela Faculdade AVEC, que trará professores conceituados dos grandes centros do país, para transmitir novos conhecimentos e técnicas de aprendizagem.

Rosani Donadon disse ser muito importante e positiva essa iniciativa da Faculdade AVEC e do professor Gonzaga. “Fico muito contente em saber que a iniciativa privada tem essa preocupação em formar cidadãos com qualidade desde as primeiras séries. Vamos preparar e estudar uma forma de implantar esse convênio o mais rápido possível”, disse a prefeita.

Atualmente a cidade de Vilhena tem cerca 12 mil alunos matriculados no ensino fundamental até nona série. Muitos não seguem para o ensino médio por dificuldades no aprendizado e boa parcela que inicia o ensino superior tem as mesmas dificuldades no aprendizado, que são herança de um ensino fundamental sem qualidade. “Capacitando os professores a transmitir seus conhecimentos para todos os alunos, teremos em poucos anos resultados positivos na sociedade, e a longo prazo, teremos uma cidade desenvolvida e cheia de grandes cidadãos”, finalizou Gonzaga.

Texto e fotos: Assessoria AVEC