Cerejeiras registra primeiro homicídio do ano

O fato aconteceu na noite desta segunda-feira, 27, em um bar de propriedade do irmão da vítima, que fica na Avenida dos Estados, em Cerejeiras. O homem executado foi identificado como Gilberto Bento de Freitas (vulgo Beto).

Segundo informações colhidas no local, Beto, o irmão e um amigo estariam conversando no bar por volta das 21h30. O crime teria acontecido no momento em que o amigo da vítima teria se despedido e seguido rumo a uma esquina, o irmão teria ido aos fundos do estabelecimento trancar uma porta, e então ambos ouviram aproximadamente cinco disparos de arma de fogo.

Ao retornarem no local, a vítima já estava caída. Beto foi socorrido, mas não resistiu e acabou falecendo. Ainda não se sabe quem, e nem o que teria motivado o primeiro homicídio do ano na Cidade de Cerejeiras.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia