Corpo de homem é encontrado próximo à subestação em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 28, o corpo de um homem, de pele parda, pesando aproximadamente 110 quilos, e aparentando ter de 30 a 40 anos de idade, foi encontrado na linha 135, Capa 140, próximo à “Torre” (subestação de energia), zona rural de Vilhena.

O homem estava com as mãos amarradas e apresentava sinais de agressão na região da cabeça, o crânio estava partido e havia perda de massa encefálica, também havia hematomas no rosto do cadáver.

A vítima trajava camisa lilás, calças jeans, usava botas de couro e não possuía documentos pessoais, apenas aliança e um molho de chaves.

Um sitiante que passava pelo local foi quem avistou o corpo e acionou a polícia. A perícia esteve no local e após os trabalhos de praxe o cadáver foi liberado para a funerária de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia