Identificado corpo encontrado as margens da BR-364 próximo a Vilhena

No começo da noite desta terça-feira, 28, a Polícia Civil identificou o corpo encontrado nesta manhã por um sitiante às margens da BR-364, próximo ao trevo de acesso para Colorado do Oeste.

Trata-se de José Antonio de Paula. De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, José é morador da cidade de Jí-Paraná. Ele trabalhava com comércio informal e segundo uma pessoa que pediu para não ser identificada, também trabalhava com agiotagem.

A vítima foi morta de forma violenta, estava com as mãos amarrada para trás com uma corda de cor preta e com a cabeça estourada. José não foi morto no local em que foi encontrado, foi assassinado em outro lugar e desovado as margens da rodovia. A Polícia Civil trabalha no caso.

O corpo está sendo preparado pela funerária Dom Bosco e será levado para o município de Ji-Paraná.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia