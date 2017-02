Positiva FM retransmite programa do Padre Reginaldo Manzotti

Em Vilhena, a Rádio Positiva FM 87,9 passa, a partir desta segunda-feira, 27, a retransmitir o programa “Experiência de Deus” apresentado pelo Padre Reginaldo Manzotti.

O programa é transmitido em cadeia para mais de 1.000 emissoras no Brasil e em outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

O programa está no ar de segunda a sexta-feira, das 09 às 10h, pela frequência 87,9 Fm.

Para participar, basta ouvir o programa e interagir pelo WhatsApp, e-mail, telefones e outros meios que o Padre divulga durante a programação.

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti reúne todas as suas habilidades em prol da evangelização. Em 2015, foi eleito pelo portal espanhol “Aleteia” o sacerdote mais acessado e seguido nas redes sociais do mundo e foi escolhido para ser Embaixador da Pastoral da Pessoa Idosa no Brasil.

Com mais de 1, 5 milhão de cópias vendidas, o padre já lançou 12 CD´s e 4 DVD´s e foi indicado ao Grammy Latino em 2013 pelo trabalho “Paz e Luz”. Manzotti ainda é autor de 9 livros, onde apresenta uma seleção cuidadosa de evangelização e formação para quem busca vivenciar o crescimento espiritual.

