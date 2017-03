11 candidatas são escolhidas na primeira seletiva do concurso “Musa do Barcelona”

Na tarde de terça-feira, 28, aconteceu na cobertura do edifício Acquarius, no Centro de Vilhena, a primeira seletiva para a escolha da Musa do Barcelona 2017.

Nesta primeira seletiva 19 garotas se inscreveram, sendo que 11 foram selecionadas. A segunda pré-seleção será no dia 15 de março com mais dez candidatas serem selecionadas, e que se juntarão as já 11 classificadas.

Ao todo, 21 beldades serão escolhidas e devem ser apresentadas ao público no dia 19 de março antes do jogo entre Barcelona x Ji-Paraná, pela segunda rodada do Estadual.

As inscrições para a segunda seletiva já estão abertas e podem ser realizadas no Stúdio Foto Charme, localizado na Rua Costa e Silva. A organização do evento agradece aos patrocinadores pela parceria.

Veja as classificadas na primeira seletiva:

Ana Carla Guancino

Naiara Ferreira

Kimberllys Beatriz F. Silva

Jaqueline de Oliveira

Hérica Cristina Alves da Silva

Daiane Ferreira do Costa

Aiane C. Nunes

Camila Rodrigues Ferreira

Jeniffer da Silva Guimarães

Carine Brocaneli

Giovana Vitória Gotti

Texto e Fotos: Assessoria