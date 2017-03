Atendendo sugestão do Extra de Rondônia, Adilson de Oliveira reivindica entrega da UNISP ao governo

Em sua viagem à capital, na semana passada, o presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena esteve em audiência com o secretário de Segurança Pública do Estado, acompanhado pelo deputado Luizinho Goebel. A pauta do encontro foi buscar informações a respeito da entrega da UNISP do Centro Cívico, além do grupamento do Corpo de Bombeiros do Bela Vista.

A reivindicação foi sugerida a Adilson de Oliveira antes da viagem pela reportagem do Extra de Rondônia. O encontro aconteceu na quinta-feira 23 de fevereiro, no gabinete do secretário de Segurança Pública de Rondônia, Coronel Lioberto Caetano.

Na reunião o secretário garantiu que a entrega tanto da delegacia UNISP como do novo quartel do Corpo de Bombeiros localizado no bairro Bela Vista acontecerão ainda neste semestre. O diretor da Polícia Civil de Rondônia, Dr. Eliseu Siqueira, participou da reunião e também assegurou que as unidades entrarão em funcionamento nos próximos meses.

A segunda questão tratada pelo presidente da Câmara de Vilhena e pelo deputado foram em relação aos investimentos em segurança pública, devido ao alto índice de homicídios na cidade nos últimos anos. “Além da inauguração da UNISP se faz necessário investimentos no setor de segurança pública em Vilhena para minimizar esse elevado índice”, ressaltou Adilson.

Tanto o Coronel Caetano como o Dr. Eliseu Siqueira, em nome do estado de Rondônia, disseram que estarão vigilantes para atender as demandas de Vilhena, principalmente nesta questão de homicídios.

Fonte: Extra de Rondônia – com informações da DECOM

Fotos: Assessoria