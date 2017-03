Bloco aproveita folia para alertar contra violência infantil

Abadá e adereços não faltaram para os foliões que brincaram o “Carnaval de Rua” em Pimenteiras do Oeste.

A festa tradicional no município teve inicio na sexta-feira, 24, e encerrou no domingo, 26, reunindo centenas de pessoas.

Coordenados pela professora de dança Sania Serrath o bloco “Pintinhos” composto por 33 crianças aproveitaram a folia para fazer um alertar contra a violência infantil.

Cartazes com dizeres “Violência com as crianças é crime, não seja cumplice. Denuncie!” foram usados pela turminha que se destacaram na multidão.

Os pequenos fazem parte de uma iniciativa de combate à violência desenvolvido pela professora, ha mais de quatro anos. Acompanhados dos pais e responsáveis o grupo marcou o evento e deixou seu recado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação