CORUMBIARA: Inauguração de Supermercado Paulista atrai grande público

O Supermercado Paulista já está funcionando em Corumbiara. A inauguração foi na última sexta-feira, 24.

O empreendimento pertence ao empresário Edgar Marques Constantino, atraiu grande público que além de aproveitar as ofertas concorreram a prêmios.

A festa de inauguração contou também com a presença do prefeito Laercio Marchini, que deu as boas vindas ao empresário Edgar.

O Supermercado Paulista está localizado Avenida Itália Franco, Centro de Corumbiara.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia