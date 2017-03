Deputada apoia realização de festival de música em Vilhena

A terceira edição do Festival de Música “Portal da Amazônia” já tem data certa.

O evento que reúne vários estilos musicais será realizado em Vilhena, entre os dias 22 e 23 de julho, e esta edição contará com apoio da deputada Rosangela Donadon (PMDB).

A deputada confirmou o apoio ao festival que será realizado na Praça Angêlo Spadari, no centro de Vilhena, durante um encontro com uma das organizadoras do evento, a jornalista e produtora cultural, Andréia Machado.

A última edição do evento reuniu centenas de pessoas que curtiram as músicas entoadas pelos artistas locais.

O evento será realizado pelo grupo Serpentário Produções em parceria com a Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA).

De acordo com a organização do evento, o nome do festival faz referência ao fato de que Vilhena ser conhecida como “Portal da Amazônia” por estar situada na entrada para a região Amazônica. Além disso, remete à diversidade de fauna e flora da região.

Segundo Andréia, o evento vai contar com apresentações de várias bandas e músicos locais de Rondônia, de vários estilos, entre eles rock, Hip Hop, MPB e sertaneja. De acordo com Andréia, o festival tem objetivo promover a cultura regional através da música. Além de promover os talentos regionais.

A deputada Rosangela Donadon ressaltou a importância de apoiar eventos como o festival, para incentivar a produção cultural no Estado. “O festival é importante, pois vai dar oportunidade dos músicos se apresentarem e também ajudar a valorizar a cultura local, além de oferecer opção de lazer para a população”, afirmou a deputada que ressaltou o compromisso de apoiar eventos que contribuam com o desenvolvimento social e cultural da população rondoniense.

Texto e fotos: Assessoria