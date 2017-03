Força Tática captura foragido condenado por exploração sexual de menores

Na noite desta quarta-feira, uma guarnição da Força Tática, localizou e capturou um foragido da justiça identificado como José Ferreira de Araújo, de 50 anos.

No momento da abordagem o homem caminhava pela Rua 1713, Bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena. Ele não reagiu à prisão. José Ferreira responde pelo crime de exploração sexual de menores, previsto no artigo 218A do Código Penal.

Após procedimentos de praxe, o criminoso foi conduzido ao presídio Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia