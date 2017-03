GARANTIDO: prefeita apresenta investimentos de R$ 8 milhões à Câmara de Vereadores para saúde

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) visitou na manhã desta quarta-feira, 1, a câmara de vereadores para uma conversa com os parlamentares, além da entrega de requerimentos para a aprovação de projetos referentes à saúde pública de Vilhena.

Os investimentos são da ordem de R$ 8 milhões e atendem as Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira. Os recursos das mesmas já estão liberados para serem utilizados em contas do Município, e são provenientes do Governo Federal, e de emendas parlamentares.

Durante o encontro, os vereadores se comprometeram em analisar com afinco toda documentação, além de acelerar as votações a fim de agilizar a consolidação dos recursos que têm prazos estabelecidos por lei para sua utilização. “Trata-se de investimentos importantes para o Município de Vilhena, e a parceria com os vereadores é essencial para colocar esses investimentos à disposição da população”, comentou a mandatária municipal.

O norte principal do encontro entre os representantes dos poderes executivo e legislativo foi a união e o estabelecimento de diálogo constante entre os poderes para o bem do município. De acordo com a câmara de vereadores, os requerimentos estarão na pauta da próxima sessão ordinária da casa de leis, a qual acontece na próxima terça-feira, 7.

PARCERIAS

Alguns dos recursos que serão destinados à saúde pública de Vilhena neste momento, provem de deputados federais que não estão mais nos mandatos. Senadores da república também estão na lista de parceiros da maior cidade do Cone Sul de Rondônia. Confira:

Amir Lando (PMDB) – R$ 1.940 milhão

Nilton Capixaba (PTB) – R$ 200 mil

Acir Gurgacz (PDT) – R$ 2.147.077 milhões

Natan Donadon – R$ 113 mil

Governo Federal – R$ 2.827.847 milhões

Carlos Magno (PP) – R$ 115 mil

Ivo Cassol (PP) – R$ 400 mil

Moreira Mendes (PSD) – R$ 500 mil

Mariana Carvalho (PSDB) – R$ 250 mil

Texto e fotos: Assessoria