HR de Vilhena recebe remessa de medicamentos; secretário prevê regularização do estoque

O Hospital Regional de Vilhena (HRV) recebeu um carregamento de medicamentos na tarde desta terça-feira de carnaval, 28. O

O secretário municipal de saúde, Marco Aurélio B. Vasques acompanhou pessoalmente o descarregamento no almoxarifado da prefeitura e explicou a saída de uma fase ruim, prevendo regularização do estoque da saúde já no próximo mês.

O caminhão que trouxe a medicação foi cedido pelo secretário estadual de saúde, Willames Pimentel, atendendo um pedido da prefeita Rosani Donadon e do titular da saúde.

Vasques acompanhou o recebimento do material com a equipe do almoxarifado, comemorou a conquista e explicou processos que devem regularizar estoque do HRV. “O planejamento obedece alguns pilares. Montamos um processo de adesão à ata de registro de preços e fizemos um empenho na ordem de R$ 350 mil com uma empresa de Porto Velho, outro já em andamento para ser empenhado com uma empresa de Goiânia em um quantitativo importante e já tínhamos empenhado cerca de R$ 1,4 milhão de emenda da deputada Rosângela Donadon”, detalhou.

Vasques disse que “totalizando serão quase R$ 2 milhões em medicação, material penso e insumos que atenderá a unidade hospitalar e possibilitará a normalização ainda no mês de março e assegura o abastecimento por pelo menos seis meses. Também estamos na fase final de um processo de soro junto à própria indústria”.

No caso da emenda da deputada Rosângela Donadon é a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) que fará a entrega dos medicamentos. Outro ponto citado por Marco Aurélio foi a situação do município neste início de mandato. “Não queremos ser repetitivos, mas entramos na prefeitura sem nenhum processo licitatório para compra de medicamentos, sem atas de registro de preço e com um estoque muito deficiente. Agilizamos o processo por entendermos a fase ruim que os usuários do serviço de saúde enfrentam e hoje conseguimos dar o primeiro passo, recebendo essa remessa”, ressaltou.

O secretário salientou que a prefeita Rosani Donadon tem uma preocupação especial com o setor de saúde e que a prioridade desta administração é o resgate da organização do Hospital Regional. “Depois do recebimento de todo este material citado, dentro de um ano montaremos um processo licitatório próprio e conseguiremos dar uma estabilidade ao estoque de medicamentos do HRV, o que não acontecia há anos”, disse.

Vasques ainda falou sobre a visita que alguns vereadores fizeram ao hospital nesta semana. “Lamentamos, mas confirmamos a situação de caos. Não só medicamentos, como equipamentos antigos que estão sucateados e já funcionam em sua maioria há mais de 10 anos. A prefeita está tentando recursos federais e já prevemos R$ 8 milhões para manutenção e aquisição de medicamentos. Chegamos ao ponto de fazer um processo a toque de caixa em janeiro para não fechar o pronto socorro. Hoje começa a chegar os medicamentos previstos e apesar de não solucionar o problema, essa primeira remessa já dará início a esse processo de estabilidade”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria