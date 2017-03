Jovens levam bolsa em festa e são detidas por furto qualificado

Na manhã de terça-feira, 28, uma jovem, de 22 anos, registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil de Vilhena, relatando que havia ido a uma festa na noite anterior e que na referida festa sua bolsa havia sido furtada.

A bolsa continha documentos pessoais, dois celulares, óculos e R$ 150,00 em dinheiro entre outros pertences de menor valor.

Na tarde de terça, o pai da vítima acionou a polícia, afirmando que teria localizado as autoras do crime e que seriam elas: Danielly Paula Santos Mezzomo, de 22 anos, Katieslen Mainara Soares Santos, 19 anos e Giulianne Yule Gomes Carvalho, de 23 anos.

Já na casa de Danielly, uma das suspeitas, a moça confessou o crime e levou os policias até as outras duas companheiras na ação. As jovens haviam se desfeito de objetos pessoais e documentos da vítima, elas mostraram onde isso teria acontecido, ajudando na recuperação dos pertences.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais em Vilhena, diversas montagens satirizando a história estão se espalhando pelos grupos de whatsapp. Uma das envolvidas no crime se manifestou através do Facebook, dizendo estar decepcionada com pessoas que antes eram seus amigos, e agora compartilham e fazem piada da história, após o recado, o perfil da jovem foi apagado ou alterado não sendo mais encontrado pela reportagem.

Uma segunda suspeita de envolvimento no caso, Giulianne Yule, relatou sua versão em direito de resposta à imprensa vilhenense. Ela afirma não ser amiga da vítima e diz que só soube do furto quando a autora que estava dentro de seu veículo contou o que havia feito, Yule teria sugerido voltar atrás e devolver a bolsa, mas isso acabou não acontecendo.

O Extra de Rondônia deixa aberto espaço para que as mulheres evolvidas no caso se manifestem, se for de interesse das mesmas. As três suspeitas, receberam voz de prisão e foram conduzidas à delegacia de Polícia Civil de Vilhena, as jovens responderão pelo crime de furto qualificado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativas