Jovens trocam folia por retiro espiritual em Cerejeiras

Um grupo de jovens do ministério Mocidade Rei Jesus, da Igreja Presbiteriana Renovada de Cerejeiras, reuniram-se neste no período de carnaval para um retiro espiritual.

O evento aconteceu na Escola Irmã Dulce e contou com a participação de dezenas de pessoas em sua maioria jovens e adolescentes que optaram por um programa diferente e de cunho espiritual ao invés das tradicionais festas carnavalescas.

Durante cinco dias os participantes tiveram ministrações de palestras, músicas, dinâmicas, gincanas bíblicas, recreações esportivas e sessão de filmes.

Entre os presentes estava a jovem Elizama Kelly, 21 anos, que utilizou a rede social para falar de sua experiência vivenciada no retiro.

“Meus jovens amados, quero agradecer a todos pelo retiro tão maravilhoso, agradeço a Deus por ele ter me dado a oportunidade de mudar de vida e estar essa semana com vocês para exaltar o nome DELE, foi bênção, sai de lá renovada e creio que vocês também, já estou anciosa e com saudades aguardando outra reunião nossa”, contou Elizama.

Para o pastor presidente da Igreja Presbiteriana Renovada no município, Ademir Dias, o evento foi muito bom e proveitoso, pois na oportunidade duas pessoas se entregaram a Cristo e dezenas foram renovadas pelo Espírito Santo.

Fonte: Assessoria