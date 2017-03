Semec abre inscrições para campeonatos municipais

Atletas e desportistas de Vilhena já podem procurar a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Semec), dentro do ginásio Jorge Teixeira, na avenida Brigadeiro Camarão, e inscreverem suas equipes em várias modalidades esportivas que fazem parte de uma série de campeonatos municipais a serem realizados pela prefeitura.

As inscrições começaram nesta quarta-feira, 1º de março, e seguem até que o número de equipes participantes seja o suficiente para dar inicio a cada competição.

As modalidades são de Basquetebol, Vôleibol, Handebol, Vôlei de Praia, Futebol de Campo Veterano, Futebol de Campo Amador, Futsal Masculino, Futsal Feminino e Truco.

Os organizadores de cada equipe podem inscrever seus competidores através da doação de 02kg de alimentos não perecíveis por atleta.

BOM NA ESCOLA, BOM DE BOLA

Continuam abertas as inscrições para o projeto Bom na Escola Bom de Bola para atletas mirins, categorias masculina e feminina, na faixa etária dos 06 aos 14 anos para as modalidades de Tênis de Mesa, Handebol, Futsal, Vôleibol, Ginástica Rítmica, Basquetebol e Futebol de Campo.

Os pais e responsáveis pelos alunos interessados devem procurar atendimento no ginásio Jorge Teixeira, onde fica uma sala da Semec, para efetuar a inscrição, no horário das 07 até as 13 horas e das 15 às 17 horas.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa