Sindicato apresenta reivindicações e agradece prefeita por manter compromisso salarial com servidores

Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (SINDSUL) se reuniram com a prefeita Rosani Donadon (PMDB) na última segunda-feira, 27, para apresentar a pauta de reivindicação 2017 da categoria.

A reunião foi realizada no gabinete da prefeita e contou com a participação do assessor de integração governamental, Arijoan Cavalcante, e o secretário-adjunto de Saúde, Evandro Gomes.

Na ocasião, o presidente do SINDSUL, Wanderlei Ricardo Campos, agradeceu a prefeita pelo compromisso de pagar o salário de todos os servidores municipais na última sexta-feira do mês trabalhado, pois o ano passado os servidores da saúde sofreram com atraso no pagamento.

Entre as reivindicações apresentadas pelos membros do sindicato está à reposição das perdas salariais dos servidores municipais, bem como a equiparação do piso nacional dos professores, entre outras.

A prefeita Rosani Donadon ouviu os servidores e explicou que o município passa por um momento difícil economicamente. Nesse sentido, ressaltou, está fazendo contenções de gastos para investir em áreas prioritárias como saúde, educação e obras.

Apesar da situação difícil que o município atravessa, a prefeita orientou o presidente do sindicato a repassar as pautas de reivindicações para os secretários municipais para que sejam discutidas e analisadas as demandas de cada setor.

“O nosso compromisso é fazer com que Vilhena volte a crescer e desenvolver oferecendo qualidade de vida para a população, além de valorizar os servidores municipais que atendem diariamente à população”, disse a mandatária municipal vilhenense.

Os servidores agradeceram a atenção da prefeita e ressaltaram que querem manter sintonia com a administração municipal por melhores condições de trabalho para os servidores.

