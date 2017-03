Vilhena ganha espaço “Rei do Açaí & Cia”

Inaugura com promoção nesta quarta- feira, 01, na Avenida Curitiba, em Vilhena, o “Rei do Açaí & Cia”. O espaço conta com uma variedade de pratos em seu cardápio, além de combinações diversas de açaí.

Pratos executivos, lanches, tapioca, panquecas, porções, sucos e lanches fitness são algumas das especialidades oferecidas.

Segundo o proprietário Francisco Paula de Souza, o pastor Francisco, o empreendimento é direcionado ao público “amante” de açaí, mas com uma diversidade que procura agradar a todos.

“Atuo no ramo lojista a mais de 15 anos e com o tempo percebi o quanto as pessoas tem procurado por lugares que ofertem açaí de qualidade, então resolvi ampliar os negócios e abrir esse empreendimento”, explicou.

E tem novidade para hoje e quinta-feira, 02, é um desconto de 10% no valor total do consumo. “Fica o convite venha conhecer o espaço e se surpreender”, enfatizou pastor Francisco.

O Rei do Açaí & Cia, localizado na Avenida Curitiba nº 3482 Bairro Jardim das Oliveiras, atende das 15h00 às 23h, todos os dias. Mais informações pelos telefones (69) 3321-3681 ou 98431-1394.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia