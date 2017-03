Dança sênior integra vivencias entre estados

Professora Lucimar R. Rodrigues, dirigente habilitada de Dança Sênior de Vilhena esteve no último dia 28 de fevereiro de 2017 participando de vivencias de Dança Sênior, realizada com grupo NEOM/Bordadeiras da Chapadas dos Guimarães e o Grupo Arco Iris de Dança Sênior.

A região Matogrossense é rica em diversidades culturais e desde o ano de 2013 realiza encontros semanais de mulheres com o objetivo de dançar, integrar e celebrar a arte que celebra a vida, Dança!

Coordenado pela dirigente Maria José dos Santos, que atua como Assistente do SUS – Sistema Único de Saúde e com as PICs – Práticas Integrativas Complementares, realizado na Sede das Bordadeiras em Chapada dos Guimaraes, tendo o apoio da Secretaria Municipal de Saúde se tornou pioneiras na prática de Dança Sênior auxiliando e proporcionando aos pacientes da unidade de saúde mais vida aos anos, sendo este o objetivo da Dança Sênior no Brasil.

Para professora e dirigente Lucimar R. Rodrigues os caminhos da Dança Sênior embora desafiadores pelas distancias geográficas encontradas, mas ao mesmo tempo gratificantes, são pessoas com culturas diferentes com o mesmo objetivo, proporcionar mais vida aos anos. Em Vilhena a atividade física se iniciou no ano de 2012 e temos experiências com idosos, crianças, deficientes e faz da Dança Sênior uma prática saudável de socialização, inclusão e integração.

Fonte: Extra de Rondônia