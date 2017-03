Deputada visita área rural e recebe agradecimento de moradores após construção de ponte

Rosangela Donadon foi elogiada e recebeu os agradecimentos dos moradores que aguardavam há mais de cinco anos por uma estrada nova

A visita aconteceu na manhã desta quarta-feira, 01 de março, entre as capas 144 e 142, na Associação Águas Claras, área rural no município de Vilhena.

A Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB), acompanhada do secretário municipal de agricultura, Rogério Henrique, esteve visitando o Travessão que liga as Capas 142 para a 144. Esse trecho foi levantado em janeiro, quando a Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Agricultura- SEMAGRI abriu espaço para uma nova via e construíram uma ponte, mudando de uma vez a rotina e facilitando a vida dos pequenos produtores.

Toda a ação, contou com o primordial apoio da Deputada Rosangela, que tomou ciência dos impasses enfrentados por aquela comunidade, que por diversas vezes desistiram de escoar seus produtos para a cidade, devido à longa distância e o dificultoso trajeto enfrentado por eles.

Como a parlamentar estava de recesso, na época do ocorrido, não havia ainda visto o trabalho realizado pela SEMAGRI. Nesta manhã, pôde acompanhar de perto e conversar com os moradores. Em visita a casa de Naiara, a jovem explicou que a construção da via, mudou a vida de todos os moradores. “Antigamente, para ir até a cidade tínhamos que dar uma volta enorme e pegar a BR, com criança pequena, andávamos mais de 30 km, tudo muito perigoso. Hoje não, a gente vai aqui por dentro, pega a linha 135 e sai dentro da cidade, tudo rapidinho”, expressou a sitiante.

Rosangela recebeu os agradecimentos de vários moradores e garantiu que os trabalhos estão apenas iniciando. Pois o secretário de agricultura já solicitou que seja realizado um novo afazer na Capa 142, entre as Linhas 135 e 130, serviço que facilitará 100% na escoação de produtos agrícolas para a cidade de Vilhena.

“É gratificante saber que ajudei de alguma forma essas famílias, o produtor rural é o responsável pelo alimento dos vilhenenses, além de ofertar melhor qualidade de vida a todos eles, ainda fomentamos a economia do município através dos alimentos produzidos por eles”, finalizou a deputada.

Texto e Fotos: ASSESSORIA