Entidades debatem reforma previdenciária em Cerejeiras

Em audiência realizada por iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste representantes de entidades e organismos públicos discutiram na manhã desta quinta-feira, 02, o projeto de reforma previdenciária que tramita no Congresso Nacional.

O evento contou com a participação de palestrantes da direção da FETAGRO (Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia), Ecimar Viana, e foi prestigiado pelo prefeito Airton Gomes e a vice-prefeita Liseth Marth.

O propósito do encontro foi prestar esclarecimentos e deixar evidenciada a posição das organizações sindicais presentes, seguindo o que está acontecendo em vários municípios do país. Desta reunião também deve ser elaborado documento para ser apresentado em encontro estadual sobre o mesmo tema, que acontece no próximo dia 09, em Porto Velho, através de iniciativa do deputado estadual Lazinho da Fetagro.

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste esteve representando por seu presidente, Divino Borges. O vereador Valdecir Zapata, assim como dirigentes de outras organizações de trabalhadores também compareceram. A EMATER e o MPA enviaram representantes para a ocasião.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia