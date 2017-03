FIM DA NOVELA: prefeitura confirma que entregará tratores a associações rurais

Depois de meses de empurra-empurra, finalmente dezenas de produtores rurais de seis organizações vilhenenses receberão tratores de pneus que foram obtidos junto ao governo do Estado, através de emenda parlamentar da deputada Rosangela Donadon.

Nesta semana Francisco de Assis da Silva Nogueira, dirigente da Associação dos Chacareiros do Setor Vilhena, participou de reunião com o procurador-geral do Município, Mario Gardini (ambos na foto), e a prefeita Rosani Donadon, onde ficou acertado o repasse das máquinas para os próximos dias.

A participação da prefeitura no caso ocorreu devido a questão protocolar, uma vez que o Estado não pode fazer este tipo de repasse direto a associações. Mas, foi uma verdadeira odisseia entre a chegada das máquinas a Vilhena, em julho do ano passado, até a confirmação da entrega, oito meses depois.

Em meio a tanta controvérsia o caso parecia uma batata quente, com a responsabilidade da demora para a entrega sendo jogada de um lado a outro.

Na falta de alguém que tivesse coragem de assumir a culpa, esta acabou sendo lançada para cima de quem não pode se defender: o ex-prefeito Zé Rover, que está preso desde o ano passado.

Mas, independentemente da confusão, os produtores estão exultantes e mesmo sem ter a data de entrega confirmada comemoram a garantia dada pela prefeita Rosani e por Mario Gardini que os tratores logo estarão sendo usados para o fim que foram alocados.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia