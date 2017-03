Fórum de Colorado e Cerejeiras serão dedetizados

No dia 03 de março de 2017, a partir das 13 horas, haverá dedetização no prédio do Fórum da Comarca de Colorado do Oeste e, a partir das 15 horas, no prédio do Fórum da Comarca de Cerejeiras.

Por este motivo, o expediente (interno e atendimento ao público) no período da tarde será suspenso nas referidas Comarcas.

A contagem dos prazos processuais que encerrem nesta data também será suspensa.

Fonte: Extra de Rondônia