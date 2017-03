IFRO Campus Vilhena forma 200 alunos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, realizou na última quinta-feira, 23, uma cerimônia de certificação de 200 alunos dos Cursos Técnicos em Edificações, Eletromecânica e Informática, na modalidade integrado ao ensino médio.

Muitos dos estudantes formados estão aprovados em faculdades em outras regiões do País. Outros já estão exercendo a profissão no mercado de trabalho no município.

Para Tainá Sousa, 17 anos, que concluiu o Técnico em Edificações, valeu a pena toda dificuldade enfrentada durante o curso. Ela explica que só tem a agradecer: “com todas as oportunidades que foram oferecidas a mim, eu me sinto apta ao mercado de trabalho, creio que aprendi muito no IFRO. E tenho muito mais a aprender”.

Agora ela segue para o nível superior e ainda busca uma vaga no mercado de trabalho na área de sua formação no próprio município de Vilhena.

Para o Diretor-Geral do Campus Vilhena, Aremilson Elias de Oliveira, “após a cerimônia temos a sensação que a nossa ‘missão’ institucional foi cumprida”. Ele ainda avalia que “o IFRO não apenas capacitou esses 208 profissionais para o mercado trabalho, mas sim preparou cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a sustentabilidade da sociedade vilhenense, pois muitos alunos se destacam durante a realização do estágio e acabam sendo contratados pelas empresas, assim conquistando sua independência financeira e contribuindo com a economia local”.

“Mais gratificante ainda é saber que alguns desses nossos egressos escolheram o IFRO para dar continuidade nos estudos, verticalizando o ensino com os cursos de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo e de Tecnológo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas”, conclui o professor Aremilson.

Participaram da cerimônia servidores do Campus, familiares e convidados, além do representante da reitoria, Carlos Henrique dos Santos, e a prefeita de Vilhena Rosani Donadon.

Fonte: Assessoria