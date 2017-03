Parceria entre Semec e Barcelona recupera vestiários do estádio

O Campeonato Rondoniense de Futebol 2017 começa no dia 11 de março e o estádio Portal da Amazônia está nos preparativos finais para receber as equipe visitantes que enfrentarão os representantes de Vilhena: Barcelona e Vec.

No começo desta semana, diretores do Barcelona firmaram uma parceira com o secretário de Esportes, Natal Jacob (Natalzinho), onde se propuseram em realizar serviços de recuperação dos vestiários do estádio Portal da Amazônia. Em contrapartida, os atletas do Barcelona usarão, uma vez por semana, o campo do estádio para treinos técnicos e táticos.

O secretário Natalzinho e o adjunto da Semec Manoel Aires receberam a visita na manhã de segunda-feira, 27 de fevereiro, do presidente José Luiz, do técnico Tiago Batizoco, e de funcionários contratados pela diretoria do Barcelona. Entre os serviços nos vestiários estão a troca do forro e pintura das paredes.

Além dos serviços de manutenção dos vestiários, a Semec com seus funcionários e recursos próprios vem mantendo a limpeza do gramado, pista de atletismo, arquibancadas e entrada do estádio que recebeu nova pintura. “Estamos concluindo os trabalhos dentro e nas mediações do estádio para deixar o ‘Portal as Amazônia’ pronto para iniciarmos os jogos do campeonato profissional de futebol. Queremos dar as melhores condições possíveis para os atletas e torcedores. Com certeza vamos receber um bom público e queremos estrear com o pé direito, pois já está marco o confronto entre Vec e real Desportivo às 15 horas aqui em Vilhena. No mesmo horário estaremos acompanhando também a estréia do Barcelona que jogará contra o Ariquemes, no Valerião”, comentou Natalzinho.

De acordo com a Federação Rondoniense de Futebol, as partidas serão divididas em primeiro e segundo turno com sete rodadas cada, depois a semifinal e final, todas com jogos de ida e volta. O campeonato finaliza no dia 5 de julho.

Fonte e Foto: Assessoria