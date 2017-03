Prefeita reforça Saúde e nomeia mais um diretor no Hospital Regional

A prefeita Rosani Donadon anunciou na manhã desta quinta-feira, 02, mudanças na administração do Hospital Regional de Vilhena.

Juntamente com o secretário de saúde, Marco Aurélio Vasques, a mandatária apresentou mais um diretor para a unidade hospitalar. Rosani enfatizou a necessidade de ajustes para o resgate da qualidade do serviço de saúde pública no município.

Desde janeiro está à frente do HR a enfermeira Graziele Jacob, que continuará na direção técnica respondendo pelos serviços ligados diretamente à prática assistencial que faz o cuidado da assistência realizada por todos os profissionais. A parte administrativa foi assumida por Wagner Wasczuk Borges que comandava a pasta do Trânsito

O secretário afirmou que o trabalho da dupla é fundamental para organizar o HRV. “Este modelo já funciona em vários lugares e o Wagner vem para acrescentar a direção”, comentou.

A prefeita ainda pediu aos diretores que olhem por ela em cada leito do hospital e falou sobre a experiência do novo diretor que já atuou no Hospital Regional de Extrema e no departamento médico da Assembleia Legislativa do Estado. “A Graziele e o Wagner estarão lá para servir a cada vilhenense que necessitar de atendimento no hospital e tenho certeza da competência dos dois”, encerrou.

A prefeita e o secretário assinaram a posse do novo diretor. Interinamente, assumiu a titularidade da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran)o servidor Eduardo Hens, que era adjunto de Wagner na pasta.

Na ocasião também ocorreu a apresentação de Jônatas Marcondes dos Santos como novo coordenador da Atenção Básica.

Texto e foto: Assessoria