Semec prestigia lançamento do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017

O município de Vilhena esteve presente no lançamento oficial do Campeonato Rondoniense de Futebol, na quarta-feira, 1º de março, que este ano tem como patrocinador principal, o Sicoob, o maior sistema financeiro cooperativo do país.

A cerimônia foi no auditório do Hotel Slaviero, em Porto Velho e contou a presença de vários desportistas representando os clubes inscritos para a competição deste ano.

O secretário de Esportes e Cultura, Natal Jacob, foi um dos convidados e representou a prefeita Rosani Donadon. Além do secretário da Semec, outras autoridades marcaram presença como Heitor Costa (presidente da FFER), Rodnei Paes (Superintendente da Sejucel); Edson Quevedo (diretor executivo do Sicoob); Alessandro Lubiana (diretor da Rede TV); Liomar Carvalho (representante da Eucatur), Edvaldo Botelho (coordenador de esporte da Sejucel) e Daniela Amorim (representante dos clubes).

Segundo Natal Jacob, este ano o campeonato terá a participação de dois clubes de Vilhena, o Barcelona e o Vilhena Esporte Clube. “Os torcedores vilhenenses estarão divididos, mas isso é positivo porque vai atrair mais pessoas para prestigiar as partidas e com certeza será uma rivalidade sadia. A prefeita Rosani Donadon, através da Semec, na medida do possível, tem dado todo apoio aos dois clubes e não tem medido esforços para que o Barcelona e o Vec continuem firme no propósito das conquista do campeonato”, destacou o secretário.

Premiação – A Federação de Futebol, revelou durante a solenidade que a premiação deste ano será de R$ 20 mil ao campeão estadual, além do troféu Adilson Gessé Guimarães, ex-presidente da entidade. O presidente da FFER, Heitor Costa, confirmou o pagamento da entidade em mais um ano na competição profissional.

Competições nacionais – A equipe que vencer Campeonato Rondoniense Sicoob 2017 estará apta a participar da Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro em 2018. O vice-campeão garante presença na Série D do Campeonato Brasileiro em 2018.

Clubes confirmados – O Campeonato Rondoniense Sicoob 2017 contará com a participação de oito clubes, dentre eles: Ariquemes, Barcelona, Genus, Guajará, Ji-Paraná, Real Ariquemes, Rondoniense e VEC. A primeira rodada terá jogos nos dias 11 e 12 de março. Sábado (11/03) 16h Ariquemes x Barcelona e VEC x Real Ariquemes; Domingo (12/03) 16h Rondoniense x Guajará e Ji-Paraná x Genus.

Texto: Assessoria

Foto: Semec/Alexandre Almeida