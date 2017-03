VÍDEO: Julinho denuncia ameaças feitas por vereadores e compra caixão alegando não ter medo da morte

O apresentador de TV e radialista Júlio César Silva, mais uma vez, visitou a redação do Extra de Rondônia para fazer uma bombástica revelação: ele alega ter recebido ameaças de morte de alguns vereadores de Vilhena.

Julinho, como é popularmente conhecido, explica que as ameaças começaram após denunciar em seus programas na Rádio Positiva FM e na Rede TV algumas mazelas do Poder Legislativo e encampar projeto que prevê a redução do repasse que a prefeitura faz, de R$ 900 mil para R$ 300 mil, o que seria 7% a 3%, por mês.

Em outra ocasião, ele denunciou a nomeação de uma servidora que era braço direito do ex-vereador José Garcia, que esteve na prisão por quase cinco meses acusado de ser líder de um suposto esquema criminoso no Legislativo para aprovação de loteamentos. “A nomeação pode ser até legal, mas afronta o princípio da moralidade de forma gritante”, aponta.

Também, o radialista chamou de desonesto e inoperante o presidente da Casa de Leis, Adilson de Oliveira. Na opinião de Julinho, estas denúncias motivaram as ameaças.

Ele, porém, revira as ameaças, ao comprar um caixão e dizer que não tem medo de morrer: “Denuncio com provas, e faço em favor da sociedade. Eu quero é que vocês vão pro inferno. Parem de fazer ameaças. Não tenho medo de maçonaria, não tenho medo de vereador. Não tenho medo de morrer porque Deus está comigo. Quero que vocês vão pro inferno. Tá dado o recado”, disse ao Extra de Rondônia.

O site deixa espaço à disposição do parlamento para eventuais ponderações sobre o caso.

