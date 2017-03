Agentes Penitenciários encontram celular em laje do presidio de Cerejeiras

Nas últimas semanas foram registradas inúmeras apreensões de aparelhos na cadeia pública de Cerejeiras. Desta vez, o objeto teria sido lançado pelo lado de fora do presídio com destino à quadra do banho de sol, mas não chegou ao destino desejado.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, na quarta-feira, 1, os Agentes Penitenciários realizavam fiscalização na laje do presídio quando encontraram um celular amarrado entre um pano e uma câmera de ar.

O celular foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil do município.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia