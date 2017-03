Com goleiro defendendo pênalti, VEC primeiro jogo treino

A equipe do Vilhena Esporte Clube (VEC) fez na tarde desta quinta-feira, 2, o primeiro jogo treino e venceu por 3 a 0, o selecionado sub-20 do Clube dos Estados.

Além de dois gols anulados, o goleiro Fernando Henrique defendeu um pênalti no final do primeiro tempo.

Com 19 jogadores na equipe, onde quatro deles são da própria cidade de Vilhena e, ainda na espera por mais dois reforços, o treinador Vanderley Cesaretti colocou em campo aquele que acredita ser o time titular e no primeiro tempo, falou pouco na beirada do gramado.

Já no segundo tempo, com a garotada do sub-20 dando trabalho, o treinador fez alguns ajustes e o time se encaixou.

Ao final o time conseguiu chegar bastante à frente e além dos dois gols anulados por impedimento, fechou o placar em 3 a 0.

O treinador gostou do que viu e já vê evolução na equipe. “Apesar de ser o primeiro treino ‘pegado’, foi bom, mostraram vontade e superação. Daqui pra frente é encaixar algumas ideias e se preparar para a estreia no dia 11”, disse o treinador.

O VEC estreia no dia 11 de março no Campeonato Rondoniense de Futebol 2017 diante do Real Ariquemes, às 16h00 no Estádio “Portal da Amazônia”.

Texto e foto: assessoria