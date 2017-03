Confira ação da PRF nas últimas 24 horas em RO

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia 01 ocorrência de acidente de trânsito que resultou em 01 pessoa ferida.

#FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 618 veículos e 879 pessoas, destas 173 realizaram teste etílico, sendo que nenhum condutor foi autuado por dirigir sob efeito de álcool.

#RADAR:

Foram flagrados 28 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

#EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

261 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique.

A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF apreende espingarda e munições em Ji-Paraná/RO

Na tarde da última quinta-feira (02), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma espingarda e munições desprovidas de documento de porte. O flagrante aconteceu durante a fiscalização de rotina realizada no quilômetro 352 da BR 364, a cidade de Ji-Paraná/RO.

Por volta das 16h35, a equipe de plantão da PRF abordou uma motocicleta conduzida por um homem de 35 anos de idade e ao revistar o motociclista, os agentes encontraram 25 unidades de munições de cal. 12. Ao ser questionado, o condutor afirmou aos policiais que tinha comprado as munições em Ji-Paraná/RO e que portava uma espingarda artesanal de calibre 12 em sua residência localizada próxima à cidade de Urupá/RO. Dirigido até o local, a espingarda foi encontrada e apreendida.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Ji-Paraná/RO.

PRF detém motorista transportando madeira irregular em Vilhena/RO

Na manhã da última quarta-feira (01) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 268,950 metros cúbicos de madeira irregular. O flagrante ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado no quilômetro 1 da BR 364, sentido decrescente em Vilhena/RO.

O caminhão IVECO/STRALISHD, cor branca, ano 2008, conduzido por um homem de 36 anos de idade, foi abordado pelos policiais rodoviários federais, por volta das 11h10. Ao notar que o motorista transportava 268,950 m³ de madeira serrada da espécie Apuleia molaris (garapeira) e Cariniana micrantha (tauari), a equipe da PRF solicitou os documentos legais do transporte ao condutor e após averiguação, os policiais constataram divergências no Documento de Origem Florestal (DOF) apresentado.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Vilhena/RO.

PRF apreende mais de 600 unidades de mercadorias diversas sem nota fiscal em Humaitá/AM

Na última segunda-feira (01), a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 664 de mercadorias diversas desprovidas de nota fiscal. O flagrante aconteceu durante o patrulhamento realizado na cidade de Humaitá/AM, nas proximidades do quilômetro 678 da BR 319.

O veículo abordado pelos agentes da PRF foi um GM/CLASSIC LI, cor preta, ano 2008, conduzido por um homem de 39 anos de idade. Durante busca veicular, os policiais encontraram no compartimento de carga do carro, 14 unidades de perfumes, 549 unidades de vestuários, 73 unidades de medicamentos fitoterápicos diversos e 28 unidades de cosméticos, sem documentação fiscal. Submetido à entrevista, o condutor afirmou que tinha adquirido as mercadorias em Ji-Paraná/RO e comercializaria na cidade de Lábrea/AM.

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Estadual de Humaitá/AM.

PRF recupera motocicleta roubada/furtada em Porto Velho/RO

Na noite da última terça-feira (28), uma motocicleta com registro de roubo/furto foi recuperada pela equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal(PRF), após denúncia. A ação ocorreu nas proximidades do quilômetro 756 da BR 364, sentido crescente em Porto Velho/RO.

Por volta das 22h50, os agentes da PRF receberam a informação sobre um cidadão que saia de um matagal com uma motocicleta HONDA BIZ 100 ES, cor branca, ano 2015, na altura do quilômetro 754. Dirigido até as proximidades do local informado, os policiais avistaram a motocicleta referida e após ordem de parada, o indivíduo adentrou no matagal com a moto e abandonou em seguida. Ao averiguar minuciosamente a motocicleta, os agentes constataram que se tratava de objeto de roubo/furto e localizaram o proprietário, que confirmou o registro da ocorrência.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Porto Velho/RO.

Adolescente inabilitada é flagrada pela PRF em Cacoal/RO

Na última segunda-feira (27), a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma adolescente inabilitada trafegando nas proximidades do quilômetro 237 da BR 364, sentido crescente em Cacoal/RO.

Durante patrulhamento de rotina, às 23h30, os policiais da PRF deram ordem de parada a motocicleta YAMAHA/Factor YBR125 ED, cor preta, ano 2009, conduzida por uma adolescente de 16 anos de idade. Efetuado os procedimentos de praxe, os agentes constataram que a condutora era inabilitada.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Cacoal/RO.

PRF flagra caminhoneiros com rádios clandestinos na Br 364

Neste domingo(26.02), os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam duas unidades de rádio Cobra (PX – Faixa cidadão), sem autorização da ANATEL. Os flagrantes aconteceram durante a fiscalização de rotina realizada no quilômetro 600 da BR 364, sentido decrescente em Itapuã do Oeste/RO.

A primeira ocorrência foi registrada às 9H10, ao abordar o veículo SCANIA/G 420 A4X2 , de cor branca, ano 2009, conduzido por um homem de 39 anos de idade, que se deslocava de Ji Paraná com destino a Porto Velho/RO. Os policiais verificaram durante a abordagem que o motorista apresentava visíveis sinais e sintomas de embriaguez. Realizado o teste de etilômetro, constatou-se que o condutor dirigia sob efeito de álcool, motivo pelo qual foi enquadrado no art. 306 da lei 9.503/97 para apresentação à autoridade policial na Polícia Civil. Posteriormente, ao realizar vistoria na cabine do veículo, foi localizado e apreendido uma unidade de rádio Cobra 148 GTL (PX – Faixa cidadão) sem autorização da ANATEL.

E, por volta das 14 horas, ao abordar o veículo VOLVO/FH12 380 4, de cor azul, ano 2005, conduzido por um homem de 33 anos de idade, que se deslocava de Porto Velho com destino a Vilhena /RO. Os policiais constataram o uso de um rádio transceptor sem autorização obrigatória junto a ANATEL, bem como licença para operá-lo.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas a Polícia Judiciaria.

PRF apreende 200 pacotes de cigarros e quase mil unidades de mercadorias irregulares em Humaitá/AM

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve uma mulher transportando 200 pacotes de cigarros e 927 unidades de mercadorias diversas no interior de caminhão, no último sábado (25). O flagrante aconteceu nas imediações do quilômetro 678 da BR 319, sentido decrescente em Humaitá/AM.

Por volta das 14 horas, os agentes da PRF abordaram o caminhão M.BENZ ATRON 2324, cor azul, conduzido por uma mulher de 31 anos de idade e ao analisar o compartimento do seu veículo, os agentes encontraram 200 pacotes de cigarro, da marca Point, de origem estrangeira. Questionada, a motorista afirmou aos policiais que não possuía nenhum documento fiscal. Procedia a fiscalização, os policiais encontraram também 927 unidades de diversos produtos, dentre eles, eletrônicos, relógios, bolas, películas para celular, mochilas, pochetes, peruca, canetas, de origem estrangeiras, sem nenhuma nota fiscal.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Receita Federal do município de Humaitá/AM.

PRF apreende quase 2 mil litros cervejas e refrigerantes em Humaitá/AM

No último sábado (25), um motorista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando quase 2 mil litros de bebidas sem documentação fiscal, durante fiscalização de rotina realizada no sentido decrescente em Humaitá/AM, na altura do quilômetro 678 da BR 319.

Por volta das 17h20, os policiais rodoviários federais abordaram o veículo M.BENZ L 1318, cor azul, ano 2008, conduzido por um homem de 28 anos de idade. Analisado o compartimento de carga do caminhão, os policias encontraram 691 litros de cervejas diversas e 1.224 litros de refrigerantes, totalizando 1.915 litros de bebidas. Indagado a respeito, o condutor afirmou que não possuía documentação fiscal referente às bebidas encontradas.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Receita Estadual, localizada no município de Humaitá/AM.

Fonte: Assessoria