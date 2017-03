Luizinho libera recursos para recapeamento do asfalto urbano em Pimenteiras

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) recebeu na quarta-feira, 22, em seu gabinete, o prefeito do município de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondê (PDT). Ele reivindicou emendas para o município.

Luizinho, cumprindo sua meta de atender vários municípios do estado de Rondônia, liberou recursos para atender o município de Pimenteiras.

Proveniente de emenda parlamentar, o deputado garantiu o repasse de recursos da ordem de R$ 80 mil para investir no recapeamento do asfalto urbano da cidade, junto ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

O diretor geral do DER, Ezequiel Neiva de Carvalho (PMDB), anunciou os serviços de recapeamento de ruas e avenidas de Pimenteiras.

O prefeito agradeceu e destacou a parceria com o parlamentar. “O deputado Luizinho tem nos ajudado no município com suas emendas e estamos gratos a sua dedicação a Pimenteiras”, disse Vino.

Goebel enfatizou, “Além dos municípios do Cone Sul e da região da BR-429 e Vale do Guaporé/Mamoré, estamos atendendo outros municípios que precisam de apoio político para angariar recursos e fazer frente às suas necessidades”, disse o deputado, acrescentando que a parceria com o governo estadual e suas secretarias tem garantido esse suporte aos municípios. “Com trabalho e parcerias estamos conseguindo levar infraestrutura aos municípios”, apontou.

Texto e foto: Assessoria