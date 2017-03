Motociclista bate em traseira de veículo e fica ferido

No início da tarde desta sexta-feira, um acidente de trânsito no centro da cidade deixou um motociclista ferido.

Conforme informações colhidas no local, um veículo trafegava pela Avenida Major Amarante, Centro, sentido delegacia, quando no cruzamento com a Rua Osvaldo Cruz teria reduzido a velocidade para que pedestres atravessassem.

O motociclista que vinha logo atrás, não percebendo que o carro teria parado em sua frente, acabou se chocando contra a traseira do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima ao Hospital Regional, sem gravidade. A Polícia de Trânsito (PTRAN) esteve no local e trânsito foi liberado em seguida.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia