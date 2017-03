Mulher cai em golpe e perde R$ 750,00 em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 02, uma mulher procurou a delegacia de Polícia Civil em Vilhena, e narrou que estava comprando um veículo de um homem que se identificou como Antônio Almeida Costa Neves, vendedor da empresa Sinop Veículos.

A oferta do veículo estava sendo anunciada em um grupo de vendas no facebook, e o vendedor dizia que era da cidade de Sinop-MT. A mulher teria que pagar a entrada e o vendedor enviaria o carro para Vilhena, no endereço da compradora.

Após a cliente ter depositado R$ 750,00 em uma conta bancária em nome de Bruna Silva de Macêdo, e ainda ter enviado diversas cópias de documentos para o suposto vendedor, o veículo que estaria a caminho de Vilhena, não chegou, e só então a vítima percebeu que havia caído em um golpe estelionatário.

A mulher ligou na emprese Sinop Veículos, mas a atendente afirmou não conhecer a pessoa de Antônio Almeida Costa Neves. A vítima registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil deve investigar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativas