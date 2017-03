SAAE inicia cronograma de manutenções preventivas em poços artesianos

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) começou na manhã desta sexta-feira, 03, um cronograma de ações preventivas que visa dar a manutenção em poços artesianos que abastecem o município de Vilhena.

Além da manutenção preventiva em alguns poços que apresentam desgastes com a ação do tempo o SAAE está cuidando da desinfecção de poços, redes e ramais de água que abastecem toda a cidade.

O diretor da autarquia, Cesar Stefanes, acompanhou a troca das tubulações antigas do poço artesiano localizado na Vila Operária e se orientou com a equipe de campo e com o químico do SAAE, Carlos Roberto Gava, como é realizado o trabalho de manutenção.

De acordo com o químico do SAAE, Carlos, todo o processo durante a manutenção é realizado para garantir a qualidade da água que tem PH de 5,4, sendo 5,8 a exigência nacional.

“O único processo químico que a água de Vilhena sofre é a adição de cloro. Esse tratamento se faz necessário sempre quando se realiza a manutenção”, destacou Carlos, que trata a água de Vilhena há sete anos.

Texto e fotos: Assessoria