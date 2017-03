SAÚDE: prefeita anuncia chegada de mais de 40 residentes em Vilhena

Na manhã da última sexta-feira, 3, a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) em reunião com vereadores explanou alguns de seus planos à saúde pública do Município.

Acompanhada pelo secretário municipal de saúde, Marco Aurélio Vasques, ela informou que a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) irá contar com mais de 40 residentes entre médicos, psicólogos, fisioterapeutas e enfermeiros que estarão à disposição da saúde pública de Vilhena.

A vinda destes profissionais, além ajudar no atendimento aos pacientes, gera economia aos cofres públicos do maior município do Cone-sul de Rondônia.

Segundo Rosani Donadon, os salários dos residentes serão custeados pelo Governo Federal, e a comunidade acaba ganhando o fruto dos trabalhos destes novos profissionais.

De acordo com dados apresentados pelo secretário de saúde, a prefeita acredita que a chegada destes profissionais irá mudar ainda mais o formato de atendimento nas unidades de saúde, notadamente no Hospital Regional, o maior gargalo da saúde de Vilhena. “Precisamos acolher os pacientes de forma humana, não da forma que vinha acontecendo. A nossa maior deficiência no hospital é o atendimento e já mudamos isso”, disse Rosani Donadon.

O Hospital Regional terá como ponto base para desafogar o atendimento da unidade da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a qual irá funcionar próxima a Avenida Paraná. “Estamos trabalhando para conseguir equipar a UPA o mais rápido possível. Além dela, contamos com a ajuda do Governo do Estado, através da deputada Rosangela Donadon (PMDB) para colocar em funcionamento da Policlínica Oswaldo Cruz (POC)”, comentou a prefeita.

Texto e foto: Assessoria