Secretário aponta vantagens e informa prazo final para pagamento do IPTU

O secretário municipal de fazenda, Sergio Nakamura, participou do programa “Band Cidade”, na TV Meridional, na manhã desta sexta-feira, 03, para falar sobre o Imposto Predial e Território Urbano – IPTU no município de Vilhena. Ao todo foram distribuídos 41.377 guias.

Durante entrevista, Sergio Nakamura explicou à apresentadora Josi Gonçalves que os contribuintes têm até a próxima segunda-feira, 06, para pagar o imposto em cota única com 15% de desconto, caso o contribuinte esteja em dia com o tributo em relação aos anos anteriores.

“O contribuinte que pagar seu IPTU até a data de vencimento obterá um bom desconto. Essa é uma forma de beneficiar às pessoas que pagam suas contribuições em dia. Por outro lado, os contribuintes que não pagaram o IPTU em 2016, ou seja, até 31 de dezembro, poderão pagá-lo, mas ganharão apenas 10% de desconto”, frisou.

Nakamura ressaltou também que os contribuintes que ainda não estão com as guias do IPTU em mãos, poderão obtê-las na secretaria de fazenda, localizada no paço municipal, das 7h às 13h e das 15h às 17h ou, mesmo, imprimir a segunda via das guias no site da prefeitura, http://www.vilhena.ro.gov.br. Para isso basta ter em mãos o número de inscrição e gerar o boleto.

Ao finalizar a entrevista, o secretário municipal reforçou que o pagamento do IPTU em dia contribui muito com o crescimento do município, tendo em vista que 100% da arrecadação é investida na saúde, educação e infraestrutura. “Sabemos que hoje o país está atravessando por uma crise financeira que afetou o repasse dos estados e municípios. Por isso, as contribuições em dia são necessárias”, concluiu.

