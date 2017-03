Assaltantes levam mais de R$ 34 mil de comerciante, mas PM recupera minutos depois

Na manhã deste sábado, 04, dois homens armados assaltaram e levaram R$ 34.100,00 (Trinta e quarto mil e cem reais), de um comerciante na Avenida J. Ribeiro região central do distrito de Novo Plano, em Chupinguaia.

O roubo aconteceu por volta das 06h00, quando o proprietário de uma distribuidora de bebidas, limpava o local. Os dois suspeitos chegaram uma motocicleta Honda CG 160 Start, e após pedirem alguns produtos ao comerciante, anunciaram o roubo.

Os assaltantes fecharam a porta do local e levaram a vítima pra dentro da residência. Eles obrigaram o empresário a se despir, amarraram e disseram que já sabiam que ele tinha uma grande quantia de dinheiro guardada em casa.

Após a saída dos suspeitos, a vítima conseguiu se soltar e acionou a Polícia Militar. Os policiais fizeram bloqueios em pontos estratégicos e conseguiram localizar a motocicleta com os dois ocupantes.

No momento da abordagem, os assaltantes ainda tentaram escapar, “jogando” a motocicleta pra cima do policial que estava no meio da via tentando parar a dupla. Diante da atitude dos suspeitos, o policial efetuou um disparo de aviso, e a dupla acabou caindo da motocicleta.

Os dois suspeitos foram identificados como Lindomar da Silva, de 35 anos, e Tiago Carlos Miranda de Souza, que completará 28 anos de idade neste domingo, 05.

Com eles foram localizados um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, além de uma bolsa que continha R$ 33.643,00 (Trinta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais).

Após serem detidos, os suspeitos e o dinheiro apreendido foram trazidos à delegacia de Polícia Civil de Vilhena, bem como a arma usada no crime.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia