Com mandado de prisão em aberto, homem procura polícia e se entrega

Na madrugada deste sábado, 04, um homem, identificado como Ebson Evangelista Guedes, de 25 anos, foi até o quartel da Polícia Militar no distrito de Guaporé, e revelou aos policiais de plantão que ele seria um foragido da justiça.

Ao verificar no sistema, ficou comprovado que realmente havia em desfavor do rapaz, um mandado de prisão, emitido no ano de 2015, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Ebson recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia Civil, onde passou por exame de corpo de delito e foi levado para o presídio Cone Sul em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa