Grávida é atacada por cão feroz na casa do vice-prefeito de Chupinguaia

A mulher precisava conversar com a autoridade, e foi autorizada por um membro da família a entrar no pátio da residência do vice-prefeito. Em seguida, aconteceu o ataque de um pit bull.

O caso aconteceu nesta semana, no distrito do Novo Plano, em Chupinguaia. A vítima se chama Angélica Rodrigues, e relatou que foi até a casa de Daniel Rosa do Paraíso, vice-prefeito do Município, para tratar de assunto urgente.

Na ocasião, foi autorizada pelo filho dele a entrar no quintal e procurar Daniel pela porta dos fundos da residência. Quando estava contornando a casa o cão, que estava solto no quintal, avançou contra ela.

Angélica, que está grávida de oito meses, relata que tudo foi assistido através de um janela pelo rapaz que havia autorizado seu ingresso no pátio, que nada fez para ajudá-la. O cão não chegou a morder a mulher nem a adolescente que a acompanhava, mas o susto foi enorme e as deixou traumatizadas. Aos gritos, ambas foram socorridas pela esposa do vice-prefeito, que ainda lhes passou um “pito” por terem “invadido” o quintal sem autorização.

A grávida contou que havia sido autorizada pelo rapaz, e questionou a mulher por não existir placa de aviso sobre o cão perigoso ou mesmo cerca de segurança. A resposta foi que não é possível colocar cercas, pois o pátio anexo serve para estacionamento de ônibus do transporte escolar, que precisam de espaço para manobras.

Angélica ficou indignada com o ocorrido, e relatou a situação em redes sociais, visando deixar todos avisados que há um cão feroz à solta na casa de Daniel Rosa do Paraíso e uma pessoa inconsequente e irresponsável no mesmo local, que parece ter feito a “pegadinha” com a grávida por pura maldade.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração