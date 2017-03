PRF divulga o balanço do encerramento da Operação Carnaval 2017 em RO

Cerca de 30 por cento de redução nos acidentes e feridos nas rodovias de Rondônia.

A Polícia Rodoviária Federal encerrou às 23h59 desta quarta-feira de cinzas(01), nas rodovias a Operação Carnaval 2017, contabilizando 23 acidentes, 20 pessoas feridas e um óbito. redução de 28 % no número de acidentes e 35% dos feridos em relação a ano 2016. Em relação ao número de mortos, este permaneceu o mesmo.

De sexta-feira a quarta-feira Acidentes Feridos Óbitos

Carnaval 2014 50 47 01

Carnaval 2015 36 28 02

Carnaval 2016 32 31 . 01

Carnaval 2017 23 20 01

Acidente com morte :26/02/2017 as 12:40horas

01 ´´Obito – Em Jaru/RO, a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente do tipo colisão lateral com morte, envolvendo o veículo Honda/CG 150 Titan, com placa do município de Jaru/RO, o veículo Chev/Prisma 1.4Mt LT, com placas do município de Jaru/RO, e o veículo Volvo/Fh 540 6X4T, com de placas, do município de Ararangua/SC. A adolescente de 14 anos de idade, passageira da motocicleta veio a óbito no local.

OPERAÇÃO CARNAVAL Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quantidade de Mortos 02 04 03 02 03 03 00 01 02 01 01

Análise dos Acidentes:

– Cerca de 74% dos acidentes que ocorreram na Br 364.

– Os tipos de acidente que predominaram foram i a “colisão traseira”,“Colisão lateral” e a “colisão transversal”.

A colisão traseira é o tipo de acidente caracterizado principalmente falta distância de seguimento e atenção do motorista. Já a “Colisão lateral” e a “colisão transversal”, pode vir a ser um tipo de acidente grande causador de lesões, devido à proximidade dos ocupantes com a parte atingida, sendo as ferragens dos veículos, estilhaços de vidros e/ou impacto com os outros ocupantes do veículo. Esses números indicam que os motoristas podem estar insistindo em posturas que causam desatenção ao volante.

-Com relação às causas presumidas dos acidentes, 52% dos acidentes tiveram a principal causa, na análise dos policiais rodoviários federais que atenderam às ocorrências, a falta de atenção.

A PRF reitera que a imprudência dos motoristas brasileiros continua a ser a maior responsável pelos acidentes.

DADOS FISCALIZAÇÃO

Fiscalização Lei Seca

Foram fiscalizados 7.638 veículos e 10.326 pessoas, destas 3.552 realizaram teste etílico, sendo que 56 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool e 15 detidas.

Vale lembrar que desde novembro de 2016, dirigir sob influência de álcool, conforme artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é uma infração gravíssima punida com suspensão do direito de dirigir por doze meses e multa de R$2.934,70. Em caso de reincidência, a multa passa para R$5.869,40. A mesma multa é aplicada ao condutor que se nega à se submeter aos testes.

Além da esfera administrativa, o condutor também pode ser preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, conforme previsto no artigo 306 do CTB. Esta situação ocorre quando a medição do etilômetro (conhecido como bafômetro) indica 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Radar

Foram flagrados 1.602 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

Educação De Trânsito:

5.603 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

Balanço operacional do período da Operação Carnaval 2017

Apreensões Contrab./Descaminho – Cigarros 200 pacotes Apreensões Contrab./Descaminho – Eletrônicos 716 unidades Apreensões Contrab./Descaminho – Outros 297 unidades Apreensões Contrab./Descaminho – Vestuário 433 unidades Drogas – Cocaína 177 g Drogas – Maconha 177.460 g Meio Ambiente – Madeira 268.950,00 m³ Pessoas Detidas – TOTAL GERAL 47 pessoas detidas Veículos – Adulterados 1 unidade Veículos – Apreendidos 1 unidade Veículos – Recuperados 3 unidades

Fonte: Assessoria