Rosangela Donadon fortalece laços com prefeito e vereadores de Colorado

Os vereadores elogiaram o forte compromisso que a deputada tem com as cidades do Cone Sul.

Em visita à cidade de Colorado do Oeste, localizada no Cone Sul do Estado, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) foi recebida pelo prefeito Professor Ribamar (PSB) em companhia dos novos vereadores.

O encontro aconteceu no gabinete do prefeito, onde a parlamentar pôde conhecer alguns projetos e se inteirar sobre as reais necessidades e prioridades em que o município se encontra. Rosangela se colocou a disposição do município para que juntos possam ofertar melhor qualidade de vida aos munícipes, garantindo apoio nas ações de desenvolvimento da cidade.

Os vereadores elogiaram os trabalhos que vêm sendo realizados pela deputada em toda a região do Cone Sul, sendo ela, uma parlamentar em destaque na questão de compromisso e atenção voltada às cidades do interior.

O prefeito Ribamar agradeceu a visita de Rosangela e destacou a importância em se ter um representante da Assembleia Legislativa com laços fortes perante o Governo de Rondônia, que possa contribuir com o crescimento de Colorado do Oeste.

Texto e fotos: Assessoria