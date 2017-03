Polícia registra danos materiais em colisão na BR-174 em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou na manhã deste domingo, 5, acidente entre um VW Voyage e uma caminhonete Mitsubishi – L-200

O condutor da picape Mitsubishi trafegava pela BR-174 sentido Juína, quando no cruzamento com a Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, o sinal estava fechado, com isso, parou, neste momento foi atingido na traseira pelo motorista do Voyage.

Apesar da forte colisão, não houve feridos, apenas danos materiais. A caminhonete pertence ao Governo Federal.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Grandão da telemensagem