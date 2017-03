Solicitado por diretor do HR, empresa empresta ambulância para salvar vidas de pacientes em Vilhena

Na última sexta-feira, 04, a parceria entre uma empresa e o município auxiliou no salvamento de vidas.

Dois pacientes foram transferidos do Hospital Regional de Vilhena (HR) para Cacoal, através de uma ambulância da empresa Cairu.

Isto aconteceu porque a única ambulância da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) em funcionamento, deixada pela gestão anterior, apresentou problemas mecânicos na tarde de sexta-feira.

Com a falta do transporte, o diretor do Hospital Regional, Wagner Borges, agiu rápido e entrou em contato com a empresa Cairu, de Pimenta Bueno, que imediatamente se disponibilizou a enviar um motorista e o veículo, ficando apenas os custos médicos para o município.

A ambulância saiu de Vilhena por volta de 20h00. A empresa Cairu não aceitou que a Semus pagasse nem mesmo o combustível do veículo.

O diretor do HR e a prefeita Rosani Donadon agradeceram a empresa e o secretário elogiou a ação. “Estávamos sem ambulância para levar os dois pacientes. A boa ação da empresa possibilitou o salvamento de vidas”, comentou.

A Cairu é uma fábrica de bicicletas e está localizada no município de Pimenta Bueno.

SEM AMBULÂNCIAS

Vilhena atravessa momentos delicados no setor de saúde pública. Uma única ambulância está em funcionamento, e outras três estão quebradas, aguardando a liberação de processos administrativos para a aquisição de peças.

Em tempo, Wagner Borges informou que a ambulância teve problemas na parte elétrica, mas já no sábado voltou à ativa.

Texto e foto: Assessoria