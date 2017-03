Atleta de voleibol formada na AVV passa a integrar seleção de Sergipe

A atleta Eduarda Santana, formada nas categorias de base da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), foi convocada pelo técnico Rômulo Lima Ribeiro para defender a seleção de Sergipe.

A convocação é mais uma conquista da jovem que desde muito cedo já integrava a escolinha de iniciação.

Filha da levantadora Rita Eustáquio e irmã do libero Tarisson Santana, a jovem promessa da AVV e orgulho do pai Tenisson Santana, já apresentava bom desempenho na categoria pré-mirim e colecionava medalhas nas competições em nossa região.

A maior conquista da atleta veio em 2014 quando integrou a equipe escolar da escola Álvares de Azevedo, fazendo história ao conquistar o primeiro ouro escolar de Rondônia de forma invicta e sem perder nenhum set numa parceria da AVV com as escolas publicas de Vilhena; em 2016 a atleta voltou a ser medalhista na fase nacional dos jogos desta vez na categoria infanto ao conquista o bronze pela escola Maria Arlete Toledo.

Sob o comando dos técnicos da AVV France Lima e Silvan Freitas a atleta obteve seus maiores triunfos: três títulos e uma prata na fase estadual dos jogos escolares e duas na fase nacional (ouro e bronze), além das duas participações na Taça Paraná a maior competição de base do Brasil.

Com a mudança para Aracaju-SE no início do ano, Eduarda que já havia sido vista pelo técnico João Andrade Júnior nas competições escolares intermediou a integração da jovem atleta ao selecionado do Instituto Dom Fernando Gomes-IDFG conseguindo bolsa escolar.

As notícias boas se ampliaram nos últimos dias uma vez que apesar do pouco tempo na capital daquele Estado veio também à convocação do técnico Rômulo Lima Ribeiro para defender a seleção de Sergipe que esta sendo motivo de muita alegria para ponteira e de orgulho na Associação por ver mais uma de suas atletas obterem êxito esportivo.

Escolinha AVV

O projeto de escolinha da AVV tem possibilitado histórias como a de Eduarda, evidenciando assim o trabalho sério e comprometido desenvolvido nas categorias de base da Associação.

Para a formação das turmas de 2017 as matrículas já podem ser feitas gratuitamente na sede da entidade, que anualmente beneficia dezenas de crianças, adolescentes e jovens através de um projeto esportivo vibrante e vencedor.

