Barcelona ganha vence amistoso antes da estreia no Estadual

A equipe do Barcelona Futebol Clube fez na tarde do sábado, 04, o último amistoso antes da estreia no Campeonato Rondoniense 2017. A partida foi no Estádio Portal da Amazônia contra um selecionado da cidade do Cabixi.

Dez gols foram marcados na partida. Quatro deles no primeiro tempo. O Barcelona abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo e antes dos 10 minutos ampliou de novo com Cabixi, desta vez de cabeça.

O Selecionado de Cabixi diminuiu num contra-ataque rápido que Taffarel tocou na saída do goleiro Rocha.

O atacante Cabixi teve a chance de ampliar cobrando o pênalti sofrido por Tuquinha. Mas, chutou pra fora. Minutos depois, numa jogada pela direita Tuquinha encontra Cabixi dentro da pequena área e o camisa 9 não desperdiça e marca o terceiro dele na partida.

Na etapa final o Selecionado de Cabixi teve nos primeiros minutos a chance de diminuir o placar, mas o goleiro Diego defendeu a cobrança de pênalti Taffarel.

Na metade da etapa final Marcelinho domina na entrada da área e chute forte, a bola entra rente a trave direita do gol do Barcelona para marcar o segundo para a equipe de Cabixi.

Mas, Jhonathan Pato, que entrou no intervalo no lugar de Tuquinha, marcou duas vezes e ampliou o placar para o Barcelona. Emerson Espeto, outro que entrou no intervalo, marcou o sexto é o sétimo gols do Barça.

Tiago Roriz, se aproveitando do erro na saída de bola da defesa do Barcelona diminuiu, fechando o placar em 7 a 3.

Para o treinador Tiago Batizoco, mais importante que o placar foi a possibilidade de observar seus atletas numa situação de jogo.

O Barcelona enfrenta o Ariquemes no Estádio Gentil Valério, no dia 11 de março, pela primeira rodada do Rondoniense 2017.

