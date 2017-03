Confira ação da PRF nas últimas 72 horas

Nas últimas 72 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia 8 ocorrências de acidentes de trânsito que resultaram em 06 pessoas feridas e nenhum morto

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 2383 veículos e 3012 pessoas, destas 799 realizaram teste etílico, sendo que 15 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool e 3 foram detidos.

RADAR:

Foram flagrados 137 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

516 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique.

A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

Homem é detido pela PRF ao ser flagrado conduzindo motocicleta adulterada em Jaru/RO

Na última sexta-feira,3, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um homem de 29 anos de idade, conduzindo motocicleta com sinais identificadores adulterados, nas proximidades do quilômetro 417 da BR ͤ364, sentido crescente em Jaru/RO.

Ao abordar o veículo HONDA/CG 160 TINTAN FLEX, por volta das 19 horas, os agentes da PRF efetuaram os procedimentos de praxe e constataram divergências em alguns sinais identificadores da moto, resultando em outra motocicleta, Honda/BIZ 125, cor vermelha. Indagado a respeito, o motociclista afirmou aos policiais que tinha retirado o veículo de uma concessionária e teria emplacado por conta própria, no município de Jaru/RO.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil local.

PRF detém condutor inabilitado na BR 174 em Vilhena/RO

Homem de 42 anos de idade inabilitado foi detido pela equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante ocorreu no último domingo (05), na cidade de Vilhena/RO, nas imediações do quilômetro 13 da BR 174.

No momento da fiscalização de rotina, por volta das 6h15, os agentes da PRF foram acionados sobre o acidente de trânsito envolvendo o veículo VW VOYAGE 1.0, cor prata, ano 2010 e o MMC/L2OO. Dirigido ao local, os policiais solicitar os documentos obrigatórios ao condutor do Voyage, os policiais constataram que o motorista não portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Vilhena/RO.

PRF recupera duas motos roubadas/furtadas em Ariquemes/RO e Porto Velho/RO

Duas motocicletas com registro de roubo/furto foram recuperadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último final de semana. A ação da equipe de plantão se deu no sentido decrescente da BR 421 e da BR 364, nas cidades de Ariquemes/RO e Porto Velho/RO.

No dia (04) sábado, os agentes da PRF deram ordem de parada ao veículo YAMAHA/YBR 150 FAC, cor vermelha, ano 2016, conduzida por um homem de 33 anos de idade, no quilômetro 2 da BR 421. Na ocasião, os policiais averiguaram o veículo e constataram um registro de roubo/furto para a motocicleta, datado no dia 04/03/2017.

No domingo (05), no quilômetro 698 da BR 364, os policiais rodoviários federais abordaram outra motocicleta YAMAHA FACTOR YBR, cor preta, ano 2008, conduzida por um homem de 27 anos de idade, na companhia do jovem de 21 anos. Durante buscas minuciosas no veículo, a equipe da PRF contatou que a motocicleta citada possuía um registro de roubo, datado no dia 29/08/2016.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da localidade.

Dois foragidos são capturados pela PRF em Ji-Paraná/RO e Jaru/RO

Na última sexta-feira (03), dois foragidos da justiça foram capturados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalizações de rotina realizadas nas cidades de Ji-Paraná/RO e Jaru/RO.

Às 16h15, os agentes da PRF abordaram um homem de 31 anos de idade, no quilômetro 352 da BR 364 e ao realizar pesquisa pessoal no banco de dados, os policiais constataram em desfavor do cidadão um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por venda irregular de produtos ou substâncias nas condições dos artigos 274 e 275.

O veículo abordado pela equipe da PRF, no quilômetro 417 da BR 364, foi uma motocicleta HONDA/CG TIT, cor preta, ano 2016, conduzida por um homem de 29 anos de idade, às 19 horas. Ao efetuar buscas nos sistemas de segurança, os policiais constataram que se tratava de um foragido da justiça, por possuir em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de ter cometido roubo.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da localidade.

PRF flagra condutor embriagado conduzindo motocicleta com registro/roubo em Ariquemes(RO)

A equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal deteve no inicio da noite deste sábado(04/03) um homem embriagado conduzindo a motocicleta YAMAHA/YBR150 FAC com registro de roubo. O flagrante ocorreu durante a fiscalização de rotina realizada no km 2 da BR 421 .

Por volta das 20 horas, os policiais abordaram o veículo YAMAHA/YBR150 FAC e constataram que o condutor apresentava visíveis sinais e sintomas de embriaguez, a saber (olhos vermelhos, fala enrolada, veste desordenada, odor etílico, entre outros). Realizado teste de alcoolemia, obteve o resultado 0,85 dcg\l. sendo em seguida lavrado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Após contato com a Polícia Militar de Buritis, constatou-se que a motocicleta era produto de furto.

Diante dos fatos, foi emanada voz de prisão por embriaguez ao volante e receptação. O motociclista foi encaminhado a Polícia Civil de Ariquemes.

Fonte: Assessoria