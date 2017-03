Diretor do SAAE alerta moradores sobre falta de água no Bodanese

Através de seu diretor, Cesar Stefanes, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) comunica que mais um setor do município de Vilhena ficará sem abastecimento de água nas próximas horas desta segunda-feira, 6.

Trata-se do Bairro Bodanese, que a exemplo dos Setores 6 e 8 (Parque São Paulo) ficará com o fornecimento interrompido devido a uma bomba que caiu no poço artesiano que abastece a localidade.

“A equipe do SAAE já está no local tentando reparar o problema o mais breve possível para que o fornecimento se reestabeleça nos setores afetados”, comentou Cesar Stefanes.

O poço da Avenida 34, responsável pelo fornecimento dos Setores 6 e 8 também está sendo monitorado pela equipe de campo do SAAE desde a manhã desta segunda.

“Ressaltamos a importância dos moradores se habituarem em instalar caixas d’águas em suas casas, pois muitos consumidores evitariam eventuais transtornos ligados ao fornecimento”, finalizou o diretor da autarquia.

Autor: Assessoria SAAE